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首頁 / 科技

美台首度網路攻防演練下週登場 實戰測試資安

最新更新：2019/10/31 15:57

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）網路攻擊威脅日益增加，美國與台灣下週將在台北共同舉辦首次國際聯合網路演練，超過10國的資安專家將參與；美國將提供因應北韓網路威脅的經驗，台灣和區域夥伴將進行實戰網路演習。

AIT今天發出採訪通知，將於11月4日在台灣微軟辦公室舉辦美台大規模網路攻防演練開幕式，AIT代理處長谷立言（Raymond Greene）、國安會諮詢委員李德財等人將出席致詞。

AIT表示，將與行政院資安處共同舉辦首次國際聯合網路演練，這項演練是年度「大規模網路攻防演練」的一環。這次聯合演習彰顯美台在資安領域快速成長的合作關係。

AIT指出，超過10個國家的資安專家將參與「大規模網路攻防演練」。據規劃，前2天將由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接下來的2天由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則是針對所學到的經驗教訓進行討論。

行政院副院長兼政府資安長陳其邁先前表示，11月上旬台美將首度合作，進行為期5天的「大規模網路攻防演練」，這是仿效美國國土安全部每兩年舉辦一次的「Cyber Storm」網路安全演練，演練項目包括社交工程攻擊與網路攻防實兵演練。（編輯：林孟汝）1081031

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