華為旗艦搭自家HMS登台 不支援Google買氣待觀察

華為14日在台發表Mate30 Pro，由於受中美貿易戰影響，Mate 30系列無法支援Google行動服務，高層雍海坦言，HMS是新產品，必須試水溫，不求銷量，只求滿意度。中央社記者江明晏攝 108年11月14日

（中央社記者江明晏台北14日電）華為今天在台發表Mate30 Pro，受美中貿易戰影響，Mate 30系列無法支援Google行動服務，在台買氣有待觀察。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海坦言，HMS是新產品，現在試水溫，不求銷量，只求滿意度。

華為今天在台發表下半年旗艦機種HUAWEI Mate30 Pro，號稱有優於iPhone 11的強大功能，並在今天開放預購，但由於受美中貿易戰影響，華為Mate 30系列僅搭載Android系統，無法支援Google行動服務，如Play Store、Gmail等，以自家行動服務HMS（HUAWEI Mobile Service）取代上陣，台灣電信商也未引進銷售，由全台華為品牌店獨家開賣，台灣用戶是否買單，仍有待觀察。

雍海今天回應媒體表示，HMS是新產品，要試水溫，華為很明確告訴電信商，第一步要先透過自家體驗店、經銷通路和電商銷售，「不是追求銷量，是追求消費者滿意度」。

他也坦言，台灣用戶不熟悉HMS，要買需要勇氣，因此華為這次也在贈品上祭出高額優惠，「想給花粉鼓勵和回饋」。但據他所知，Mate 30除了在中國市場熱銷之外，在馬來西亞和香港等海外市場也都賣得很不錯。

值得注意的是，華為近期幾次在台的旗艦機發表會，都有台灣供應鏈重量級代表，如大立光董事長林恩舟、矽品董事長林文伯等大咖現身站台，但今年發表會由華為獨撐大局，不只供應鏈代表未現身，電信商也沒有登台亮相，不過現場仍有逾百名「花粉」出席響應。

供應鏈消息指出，目前時值美中貿易戰談判的敏感時機，華為主動要求供應鏈不用出席站台。

雍海也回應，主要是因為華為今天發布的產品高達8個，不只侷限在手機，重點也是要聚焦軟體開發，而非硬體而已，也因此邀請很多APP合作商與會。

此外，針對華為市售手機在通訊錄、時區將台灣標註為「中國台灣」，國家通訊傳播委員會（NCC）要求業者回復原有標示，並從即日起對相關產品進行認證；雍海今天首度回應表示，以訊崴的立場，一定要快速、全力以赴解決這個問題，進一步等總部通知。

HUAWEI Mate30 Pro搭載全新7m製程麒麟990系列晶片與達芬奇架構NPU，徠卡電影四鏡頭，雙4000萬雙主鏡頭，搭配800萬長焦鏡頭及3D深感鏡頭，自11月23日起在台上市，建議售價新台幣2萬9900元。

華為首款5G摺疊螢幕手機Mate X也將在明天於中國開賣，雍海表示，還在思考是否引進台灣，而因應台灣明年5G商轉，華為已跟系統商針對終端產品和場景化做了很多布局，明年是否多數都引進5G手機，他表示還沒有定論，會根據競爭情況來調整節奏。（編輯：林淑媛）1081114