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LINE耶誕特效登場 輸入3組關鍵字現身應景角色

2021/12/21 14:39（12/21 15:28 更新）
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通訊軟體LINE 21日在官方部落格宣布推出耶誕聊天室特效。（圖取自LINE部落格網頁official-blog-tw.line.me）
通訊軟體LINE 21日在官方部落格宣布推出耶誕聊天室特效。（圖取自LINE部落格網頁official-blog-tw.line.me）
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（中央社記者吳家豪台北21日電）耶誕節即將到來，通訊軟體LINE今天在官方部落格宣布推出耶誕聊天室特效，從今天起至12月27日上午10時，在聊天室輸入「聖誕」、「快樂」、Xmas等3組關鍵字就可以看到應景裝扮的可愛角色們。

LINE也預告聊天室下雪特效時間，手機版LINE出現時間為12月25日凌晨0時至晚上11時59分，電腦版LINE下雪特效出現時間為12月23日上午10時至12月24日晚上6時。

需要注意的是，聊天室下雪特效適用版本為LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上、LINE電腦版4.8.0以上。

LINE特別提醒，若上述LINE版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現耶誕節特效或下雪特效，可嘗試重新開啟LINE，或到LINE設定中的「聊天背景特效」中確認是否開啟。（編輯：黃國倫）1101221

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