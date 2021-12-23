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日本教授開發品嚐電視 舔螢幕可嚐食物味道[影]

2021/12/23 19:38（12/23 22:50 更新）
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日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（圖取自twitter.com/HomeiMiyashita）
日本明治大學教授宮下芳明開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道。（圖取自twitter.com/HomeiMiyashita）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本明治大學教授宮下芳明（Homei Miyashita）開發出可舔式原型電視螢幕，可以模仿食物味道，朝創造多感官收視經驗邁出另一步。

這個裝置叫做「品嚐電視」（Taste the TV，TTTV），內部裝有10種口味的罐子，可調製出特定食物的味道，高壓噴嘴將特調液體噴在衛生薄膜上，再輸送到平板電視螢幕讓使用者品嚐。

影片來源：明治大学 宮下研究室

宮下芳明表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐時代，這種科技可以增加人們與外在世界連結和互動的方式。

他說：「我們的目標是讓大家即使待在家中，也能有宛如在世界另一端上餐廳吃飯的體驗。」

宮下芳明表示，他花了一年時間打造這台TTTV原型機，商業機製作成本大約是10萬日圓（新台幣2萬4300元）。

他說，TTTV也許可以應用在侍酒師和廚師的遠距教學，也可用來玩品嚐食物和猜謎遊戲。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101223

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