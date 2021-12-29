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瑞典Northvolt設電池超級工廠 創歐洲首例

2021/12/29 22:07
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（中央社斯德哥爾摩29日綜合外電報導）為與美國特斯拉和亞洲電動車用鋰離子電池製造商較勁，瑞典電池業者Northvolt今天宣布，已在國內啟動「超級工廠」，這是歐洲企業在當地建造的首座此類工廠。

Northvolt發表聲明說，這一位於瑞典北部謝萊夫特奧（Skelleftea）的超級工廠（gigafactory），在「昨晚」組裝了第一個電池。

一旦產能滿載，這座工廠每年可望生產足供100萬輛電動車使用的電池，年產能達到60GWh（十億瓦/小時）。

特斯拉（Tesla）即將啟動在歐洲的第一家工廠，亞洲製造商也插旗波蘭、匈牙利；但到目前為止，還沒有歐洲企業在本土經營過超級工廠。

Northvolt是歐洲最大的希望之一，現已取得德國寶馬（BMW）、福斯（Volkswagen）和瑞典富豪（Volvo）等歐洲汽車巨頭的265億歐元訂單。

Northvolt新工廠在瑞典語中稱為Northvolt Ett（即Northvolt 1），現擁有500名員工，一旦產能全開，可能會聘用多達3000名員工。

已籌集數十億歐元資金的Northvolt由瑞典人卡爾森（Peter Carlsson）和義大利人塞魯蒂（Paolo Cerruti）於2016年創立，他們都是特斯拉的前員工。

中國目前居鋰離子電池市場主導地位，歐洲2020年的產量僅占全球3%，但力求在2030年前拿下25%的市場，並已計畫開設數家工廠。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101229

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