台灣量子國家隊成軍 培養未來量子世代產業鏈

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（中央社記者蘇思云台北16日電）台灣量子國家隊今天成軍，包含17個研究團隊投入，兩大目標為建構台灣自製的量子電腦與量子通訊網路系統，希望運用台灣現有資通訊產業優勢，培養未來量子世代產業鏈。

行政院科技會報辦公室整合中研院、經濟部與科技部，攜手產業打造「量子國家隊」，未來5年將投入新台幣80億元經費，今天舉行跨部會聯合記者會，鴻海研究院執行長李維斌、台灣新思科技總經理李明哲與多位產業代表與會。

行政院科技會報副召集人、科技部長吳政忠致詞指出，量子科技對資安、金融、國防產業有重大影響，量子國家隊的成立，必須跨域、跨校、跨單位，攜手產業界，打造產學研從上游到下游完整的研發模式，除了科技部、中研院、經濟部之外，未來金管會、國發會應該也會陸續加入。

經濟部技術處處長邱求慧表示，量子科技除了技術面外，也具備潛在商機。各國目前都積極挑戰更多量子位元電腦，需要微縮化技術，也是台灣半導體晶片設備有機會切入的新商機，量子電腦必須在極度低溫下操作，材料、電路設計上也需要新突破，經濟部未來4年預計投入新台幣3.2億元研發相關技術。

中研院院長廖俊智表示，中研院過去10幾年都投入相關布局，物理所、資訊所各單位都有人員研究不同量子電腦技術與量子材料。量子運算一方面可能衝擊現有密碼學，但其具備的強大運算能力，在製藥、模型模擬方面等有機會帶來新突破。

量子系統推動小組召集人果尚志表示，量子國家隊計畫定位就像「登山隊」，如果目標是要登世界最高峰，需要事先規劃路徑、安排計畫，不是週末一時興起就可以完成。

量子國家隊總共17個研究團隊，其中包含72位專家學者與24家企業參與，研發面向聚焦量子元件、量子電腦、量子演算法及量子通訊等技術。

果尚志表示，中研院南部院區未來4年會是台灣量子科技研發基地。17個團隊可以進駐基地、使用核心設施，目標建構台灣自製可真實運算的量子電腦以及量子通訊網路系統，研發出量子科技的關鍵核心技術。（編輯：郭無患）1110316