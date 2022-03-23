數位白皮書挨批 立委：公平會對媒體議價應更積極

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）公平會今年3月初公布數位經濟競爭政策白皮書，不過內容缺乏明確立場與執法方向，遭到朝野立委批評；許多立委建議，媒體議價議題各界都很關切，公平會態度應更積極。

立法院經委會邀請公平交易委員會主任委員李鎂列席報告業務概況並備質詢，會中立委均相當關切數位經濟競爭政策白皮書的內容，許多立委批評，白皮書僅是彙整國際作法，像是研究報告，看不出公平會的立場與態度。

公平會主委李鎂表示，白皮書蒐集了國際上與競爭相關的重要議題，部分議題因國際趨勢持續發展，需要長期觀察，部分議題則是短期可處理；數位經濟競爭政策白皮書3月2日公布後，現在正在意見蒐集階段，接下來會彙整各界意見，希望6月底前把資料彙整完畢。

至於各界關注的媒體議價，李鎂說明，媒體議價牽涉非常多面向，包含內容產業、著作權等，因此行政院設有跨部會小組並展開產業調查；就公平會立場，媒體業者若有意願與平台議價，會涉及聯合行為，公平會將協助處理有關聯合行為例外許可部分。

立委追問，公平會是否曾與媒體業者溝通，李鎂回答，其實媒體業者態度分歧，有些人認為要設專法，有人認為設基金，也有人認為業者應自己談，尚未凝聚共識。

數位經濟競爭政策白皮書中也有提及演算法議題，有立委關注紀錄片「時代革命」在演算法當中「被消失」的情況。李鎂表示，平台審查機制如果涉及言論，比較不是事業競爭議題，可能在數位通訊傳播法草案中會有相關規範。

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公平會副主委陳志民補充，演算法除了運作複雜，也是企業營業秘密之一，目前公平會的立場是個案涉及濫用演算法限制競爭時，可以要求業者提供演算法相關資料，但過去並無針對大型平台演算法的個案出現，畢竟這是新興議題。

陳志民表示，若後續真的有必要要求業者提供演算法，因判讀涉及專業，必要時會請專家協助。（編輯：林淑媛）1110323