台灣印度推動生質精煉合作 解決空汙問題

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（中央社記者林行健新德里8日專電）台灣與印度旁遮普省的科學及能源機構最近簽署3方合作備忘錄，同意透過生質精煉技術的產業化應用，解決旁遮普省（Punjab）空氣汙染問題，同時製造能源。

合作備忘錄是由中華民國駐印度代表處科技組組長王金燦攜至印度旁遮普省完成異地簽署。

3方的簽署人分別為：行政院原子能委員會核能研究所（INER）所長陳長盈、印度旁遮普省科學技術委員會（PSCST）執行長艾若拉（Jatinder Kaur Arora）、旁遮普省能源發展署（PEDA）署長辛赫（M. P. Singh）。

簽署儀式後，王金燦與艾若拉舉行會談，討論未來雙方在示範場及新創等領域的合作。

旁遮普省在印度首都新德里以北約300公里，當地農夫每季收成後都會燃燒稻草梗及其他廢棄物，造成空氣汙染。

根據備忘錄，核能研究所與印度旁遮普省科學技術委員會、能源發展署未來將致力於推動生質精煉（Biorefinery）技術的示範應用，將農業及有機廢棄物轉換為具環境友善的生質燃料、生質化學品或生質材料。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊之際，駐印度代表處科技組去年9月促成3方召開視訊會議，就生質能源、生質化學品等不同生質精煉領域的發展現況及需求進行討論，又協同駐印度代表葛葆萱赴旁遮普省拜會交流。

之後各方持續交換意見及聚焦合作方向，達成簽署合作備忘錄的共識。

駐印度代表處科技組配合政府新南向政策，過去一年來促成台、印雙方機構簽署4份合作備忘錄，合作範疇從智能、防災等創新科技，拓展至綠能、循環經濟等永續發展領域，並逐步提高合作層級，提升雙邊合作效益。

行政院原能會核能研究所表示，旁遮普省擁有稻稈、麥稈、畜禽廢棄物等豐沛的生質原料，而核研所掌握多項生質能源及生質化學品的關鍵技術，3方合作有助解決當地空氣汙染問題，開發潔淨能源及綠色產品。

王金燦說，長期而言，這項合作有助於深化台灣印度於淨零排放科技的交流，持續開創互利雙贏的新局面。（編輯：郭中翰）1110408