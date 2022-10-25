WhatsApp當機問題解決 斷線起因仍不明

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WhatsApp傳出大當機，Meta 25日表示已解決問題，但故障起因仍不明。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）美國科技巨擘Meta今天表示，已解決旗下熱門即時通訊應用程式（App）WhatsApp大當機的問題。此前WhatsApp數十億用戶中，有許多人無法連線或傳送訊息。

法新社報導，連線監控網站Downdetector今天上午回報WhatsApp發生問題，用戶也在社群媒體上大肆抱怨。

Downdetector表示，數以千計的WhatsApp用戶自格林威治時間7時17分起回報問題。

WhatsApp的母公司Meta表示正努力「儘速」恢復服務，並於今天稍晚解決問題。發言人告訴法新社：「我們知道有人今天在WhatsApp傳送訊息時發生問題。我們已修復問題，並為造成不便致歉。」

社群媒體用戶則說，他們原本連不上WhatsApp或無法發送任何訊息，但一些用戶回報，格林威治時間8時50分左右已恢復服務。

目前還不清楚WhatsApp這次故障的起因。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111025