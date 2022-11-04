石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎

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台灣科技大學應用科技研究所教授洪維松（右3）以「可用於同時產水－產電的黑色魔毯」，獲2022全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）台灣科技大學應用科技研究所教授洪維松團隊研發出可同時產水、產電的石墨烯，獲2022全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），這項技術可用於太陽蒸餾產水與海浪發電。

台科大今天發布新聞稿，全球百大科技研發獎有「研發界的奧斯卡獎」之稱，今年已邁向第60屆，受到電信、物理、製造、生物技術等領域重視。台灣今年一共獲得12個獎項，台科大是唯一獲獎的大專院校。

洪維松以「可用於同時產水-產電的黑色魔毯」獲獎，黑色魔毯指石墨烯漿料均勻壓平乾燥後，形成有金屬光澤的黑色薄膜。利用石墨烯太陽蒸發器，將薄膜作為海浪發電裝置，可產生全天候的能量，用於海洋波浪發電，同時還能將海水轉換為達世界衛生組織標準的安全飲用水。

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洪維松表示，這項技術兼顧再生能源和飲用水，可一次解決缺水、缺電的難題。研發關鍵在調配、均勻分散及塗佈技術，團隊開發的產品，在壓電領域有良好表現，正壓電係數與市面薄膜相同，而逆壓電係數更大於市面壓電薄膜6倍之多，獲得學界、業界肯定。

台科大指出，台灣今年在全球百大科技研發獎得到12個獎項，獲獎數僅次美國，高居全球第2、亞洲第1。獲獎單位包含工研院、資策會、金屬中心、紡織所與核能所等。（編輯：管中維）1111104

台科大學應用科技研究所洪維松教授（右3）以「可用於同時產水－產電的黑色魔毯」，獲2022全球百大科技研發獎。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月4日