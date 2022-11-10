台科大應用常壓電漿技術 提升模具耐磨耗與硬度

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台灣科技大學機械系特聘教授郭俞麟（左）帶領團隊，將常壓電漿技術實際應用於冷作模具鋼，提升模具的耐磨耗特性與硬度。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）台灣科技大學機械系特聘教授郭俞麟團隊，將常壓電漿技術實際應用於冷作模具鋼，提升模具的耐磨耗特性與硬度，增長使用年限並提供綠色環保製程，獲得台灣及美國專利。

台科大今天發布新聞稿，郭俞麟帶領的電漿創新實驗室團隊，利用常壓電漿噴射束對模具鋼表面進行滲氮處理，提升模具鋼的機械性質及其使用壽命。他指導的學生蔡明駿、郭兆渝近期更以相關研究，獲得台灣區模具工業同業公會「2022年模具暨應用產業技術論文」傑出獎肯定。

郭俞麟指出，傳統電漿最大的問題就是須在真空環境下作業，設備昂貴且花費大量時間。常壓電漿操作時較不受零件尺寸限制，可增加處理的範圍面積，也可將製程按圖案化與局部區域處理。

研究團隊進一步結合機械手臂，達到自動化處理，使材料品質更穩定又環保。郭俞麟說，常壓電漿系統與傳統的氮化製程相比，無須使用封閉式爐體，製程時間較短、能源消耗較低。團隊在各種類型的鋼材測試也都相當成功，有助於台灣模具產業未來發展。

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蔡明駿表示，冷作模具鋼在產業的應用十分廣泛，包括冷沖模、藥材模具、塑膠射出成型模具、工業用刀等。然而，在使用過程中易發生金屬磨耗性或失效等問題，使模具使用壽命降低。

蔡明駿指出，團隊在金屬內部還保有其韌性的情形下，對模具鋼進行短時間下的表面改質，在表面形成耐磨耗高硬度層，改良模具鋼在應用上的耐磨耗與耐衝擊性的能力，可提升模具的使用年限。（編輯：管中維）1111110