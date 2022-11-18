新海研1號 海巡旗津艦戒護駛返高港7號碼頭

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主要從事海洋科學研究、海洋教育及訓練等任務的研究船「新海研1號」（前中白色船身）日前在菲律賓西北部外海失去動力漂流，台大獲報委託拖船協助拖帶，18日下午順利將「新海研1號」拖返高雄港。中央社記者董俊志攝 111年11月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）「新海研1號」在台菲西南海域失去動力，在海巡艦隊分署「旗津艦」戒護下，港務公司高雄分公司證實，「新」船在下午2時多返抵高雄港後，目前停靠蓬萊商港區內7號碼頭。

航港局南航中心主任張博彥告訴中央社記者，考量「新海研1號」船動力失效，將管制出港，經完成檢修及船級社完成適航性檢查確認航安無虞，始解除管制。

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「新海研1號」失去動力救援案，海巡署艦隊分署說明，13日晚間10時5分獲報研究船失去動力成立緊急應變中心，除通報台灣大學所屬科研機構，加派「旗津艦」趕往協處，初步評估無立即性危險。由現場戒護的「新竹艦」執近距離戒護並與「新」船保持安全通聯；2艦在14日下午2時15分會合後，共同戒護「新」船。

由於因「新」船無法自行維修恢復動力，台大科研機構14日委託拖船「SALVAGE RIGGER」從高雄港錨地出發，並於15日上午10時35分抵達現場完成拖帶，後續由「旗津艦」全程戒護返台。船上船員22人、研究員22人，共44人在下午返回高雄港。（編輯：孫承武）1111118