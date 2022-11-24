台法科技獎得主研發感測器 半導體貼近生活需求

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法蘭西學院23日舉行第24屆台法科技獎頒獎典禮，由台灣學者冉曉雯與法國學者索貝哈獲獎。兩人以物聯網出發，透過新型感測器回應民眾生活需求，讓半導體貼近人類與環境健康。

第24屆台法科技獎頒獎典禮23日於法蘭西學院（Institut de France）舉辦，由行政院政務委員兼國家科學及技術委員會（國科會）主委吳政忠、駐法代表吳志中與法蘭西學院自然科學院（Académie des Sciences）院長佛蘭德倫（Patrick Flandrin）、自然科學院國際事務副院長沃爾曼（ Francis-André Wollman）共同主持。

國立陽明交通大學光電系副主任暨前瞻半導體研究所副所長冉曉雯與法國國家科學研究中心（CNRS）謬魯斯材料研究所研究主任索貝哈（Olivier Soppera）以在光電與材料科學的密切合作與貢獻獲本屆台法科技獎。

冉曉雯專研電子與光電半導體元件，投入半導體研究領域逾25年，為超過80個新穎結構半導體元件發明專利的發明人。除科學研究，冉曉雯也擔任電機及電子工程師協會（IEEE）中華民國分會女性工程師小組主席，為女性科技人才的培育及友善環境貢獻心力。

索貝哈專長為開發可應用於微奈米製程的光化學材料和光製程技術，利用光化學材料吸收已圖案化的光子，透過光激發化學反應造成材料變化，配合顯影等製程技術形成微奈米結構，以擅長的光直寫製程與冉曉雯合作。

冉曉雯接受中央社專訪時指出，兩人的團隊合作以物聯網（IoT）技術為出發點，「回應生活中的需求，透過感測器反饋各種信號，再交給雲端處理，做大數據運算，民眾所需就能得到改善與保障」。

冉曉雯與醫界合作進行動物與人體臨床實驗，並於2019年驗證了呼氣氨可用於慢性腎臟病快篩的臨床應用；索貝哈也和台法多家公司開發各類用於運動器材的感測技術。

冉曉雯指出，團隊目標朝向人類健康與環境健康邁進，例如將研究運用在個人健康檢測，發現不同病徵；或汙染防治領域，讓民眾透過低成本且可靠的感測器偵測到微量汙染的發生，「可以第一時間保護自己」。

冉曉雯說：「希望建立半導體感測器作為民眾需求與IC產業之間的介面，讓半導體產業貼合人民需求，中間的橋梁就是新的感測器。」

索貝哈與冉曉雯建立了連結法國公司與台灣醫療體系的合作平台，共同指導逾10名博士生。未來雙方會邀請更多研究者加入跨域平台，開發更多新技術與應用。

對於得獎，冉曉雯告訴記者：「因研究方向並非主流，得獎就是對我們所選之路的肯定。開發元件、運用與驗證其實花費很大力氣，目的是希望能做出對人類社會有所幫助的東西，如此成果是跨領域團隊的努力，很開心被看見。」

最初因對台灣科技與民主有興趣，以訪問學者身分來台的索貝哈表示，得獎非常喜悅也倍感榮譽，「是12年合作的結晶，顯示我們的科學研究獲得法國最高科學殿堂肯定。雙方合作已超越科學，成為緊密的友誼，對我而言還收穫了新的文化與人情」。

他說，合作將會繼續，還有許多新的研究與應用計畫待完成，期待能改善人們的生活。

吳政忠對中央社說：「台法科技獎24年來持續不墜，促進台法科技交流。希望藉由獎項深化與廣化雙方合作架構，讓更多人注意到這個獎，雖然競爭會更加激烈，但對雙方科技發展都是好事。」

台法科技獎是依據國科會與法蘭西自然科學院簽署的「台法科技基金協議」於1999年開辦的獎項，今年邁入第24屆。

該獎項每年由國科會邀請中央研究院院士，與法蘭西自然科學院院士共同審議後選拔一位或一組科學家，以表揚其對促進台法雙方科技合作、交流、訓練的卓越貢獻，獎項被法蘭西自然科學院列入「大獎」（Grands Prix）獎項之一。（編輯：馮昭）1111124