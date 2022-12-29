推特全球大當機 上萬用戶無法登入畫面跳出錯誤訊息
2022/12/29 10:35（12/29 10:50 更新）
上萬名用戶28日通報推特當機，畫面出現錯誤訊息。（圖取自twitter.com）
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）根據追蹤網站Downdetector.com和Netblocks，上萬名用戶今天通報推特當機，但目前問題看來逐漸解決，錯誤訊息和消失的推文重新出現，推特老闆馬斯克說他使用沒問題。
法新社報導，DownDetector表示，當機的高峰期出現在大約格林威治時間0035（台灣時間29日上午8時35分），有超過1萬人通報推特（Twitter）有問題。
法新社派駐美國和亞洲的記者也都說很難連上線，不過不到1小時後，通報出問題的人數減到3700多人。
Netblocks在一則推文中說：「推特正出現全球大當機情況，影響行動應用程式（App）以及包括通知等的多項功能；事件與國家級網路中斷或過濾無關。」
有用戶推文詢問推特是否「壞了」，馬斯克（Elon Musk）回說「我可以用」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111229
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