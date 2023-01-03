水喝太少可能老更快 慢性病短命風險增

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國國家衛生研究院今天公布最新研究指出，相較攝取充足水分的成人，水分攝取不足者不但可能老得更快、罹患慢性病風險更高，甚至可能更短命。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這項研究蒐集美國25年來超過1萬1000名成人的資料並進行分析。這些年紀45歲到66歲的受試者接受首波問診，接著持續回診追蹤約25年，直到70歲至90歲。

研究團隊根據受試者血液中的鈉離子濃度作為水分充足與否的指標，濃度較高很可能代表水分攝取量不足。

研究團隊發現，相較於血鈉濃度低的人，血鈉濃度高的受試者老化速度更快，反映在與老化相關的健康指標上，像是高血壓、高膽固醇及高血糖等。

儘管受試者的血鈉濃度都介於135至146mmol/L的正常範圍內，但研究結果顯示，相比血鈉濃度較低者，血鈉濃度近乎超標者（高於144mmol/L）出現身體老化跡象的風險高50%，早死風險也增加約20%。

研究也發現，血鈉濃度高於142mmol/L的人，罹患心臟衰竭、中風、慢性肺病、糖尿症與失智症等慢性病的風險也會增加。

這項研究的作者之一、美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）國家心肺血液學會（NHLBI）研究員德米崔耶瓦（Natalia Dmitrieva）表示，一般認為規律運動和維持均衡營養是健康的生活方式一環，「從我們和其他研究的新證據來看，將『適時補水』納入這些健康生活方式的選項，或許有助進一步減緩老化過程」。

不過，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）威爾希預防與流行病學暨臨床研究中心（Welch Center for Prevention, Epidemiology and Clinical Research）主任艾培爾（Lawrence Appel）認為，水分攝取以及與年齡相關慢性病之間的關聯仍屬「高度推測」，這項研究「不能證明多喝水能預防慢性病」。

這項研究的作者們也警告，需要進一步研究來確定適當補水是否有助於延緩老化、預防疾病或延長壽命。

美國國家醫學院（National Academy of Medicine）建議，女性每天應喝6杯到9杯水，男性應喝8杯到12杯，每杯約236毫升。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國成人每天平均喝5杯以上的水，像西瓜、芹菜和黃瓜等含水量高的蔬果也有助補水；德米崔耶瓦表示，氣泡水和無糖茶飲也都能提供良好的補水效果。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1120103