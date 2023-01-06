推特遭駭 逾2億用戶電郵個資流入駭客論壇

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資安研究人員指出，駭客竊取2億多個推特用戶的電子郵件地址，並將資料公布到一個網路駭客論壇。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）資安研究人員指出，駭客竊取2億多個推特（Twitter）用戶的電子郵件地址，並將資料公布到一個網路駭客論壇。

路透社報導，以色列網路安全監控公司哈德遜洛克（Hudson Rock）的共同創辦人加爾（Alon Gal）在領英（LinkedIn）寫道：「這起遭駭事件不幸地將引發更多駭客、鎖定對象的釣魚與人肉搜索事件，是我看過最嚴重的資料外洩。」

加爾去年12月24日率先在社群媒體披露這則消息後，推特尚未對此發表評論，也沒有回應關於資料外洩的問題。目前不清楚推特是否已採取行動調查或補救。

路透社無法證實論壇資料的真偽及是否從推特外流。駭客論壇上4日出現推特用戶電郵個資的螢幕截圖，目前在網路流傳。

目前尚無駭客身分或所在位置等線索。事件恐早在2021年初就發生，意即有可能在馬斯克（Elon Musk）去年取得推特所有權前就遭駭。

此前在去年12月時傳出的說法，是有4億筆推特用戶的電郵與電話號碼等個資被盜。

推特發生重大個資外洩案，可能會引起大西洋兩岸的監管機構關注。

推特歐洲總部所在地愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission）與美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission），都在監督馬斯克旗下的推特是否符合歐洲資料保護規定以及美國相關規定。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120106