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英國歷史性發射任務傳異常 波音747改造飛機「宇宙女孩」返基地[影]

2023/1/10 10:12（1/10 10:55 更新）
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維珍軌道公司名為「宇宙女孩」的波音747改造飛機9日晚在英國升空，搭載火箭送上軌道的任務10日卻以失敗告終。（圖取自twitter.com/RoyalAirForce）
維珍軌道公司名為「宇宙女孩」的波音747改造飛機9日晚在英國升空，搭載火箭送上軌道的任務10日卻以失敗告終。（圖取自twitter.com/RoyalAirForce）
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）維珍軌道公司名為「宇宙女孩」的波音747改造飛機昨晚在英國康瓦爾的太空港升空，搭載火箭送上軌道的任務今晨以失敗告終，科學家通報在接近目標時出現「異常」。

綜合法新社和路透社報導，「宇宙女孩」（Cosmic Girl）波音（Boeing）747改造飛機搭載21公尺長的火箭，於格林威治標準時間22時02分自英格蘭西南部康瓦爾（Cornwall）的太空港升空。

載有9顆小衛星的LauncherOne火箭1小時後在3萬5000英尺（約1萬670公尺）高空與飛機分離。

但最新消息指出，火箭即將進入軌道、送出9顆小衛星之際，負責這項任務的維珍軌道公司（Virgin Orbit）在推特發布一系列推文，寫道「我們似乎有一個異常狀況導致我們無法到達軌道。我們正在評估消息」。

維珍軌道公司還推文說：「隨著手邊訊息增加，我們將刪除之前關於到達軌道的推文。我們會盡可能分享更多消息。」

維珍軌道公司也寫道：「『宇宙女孩』已與我們的機組人員安然返回康瓦爾太空港。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1120110

影片來源：Virgin Orbit
#維珍軌道公司
#波音747
#火箭
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