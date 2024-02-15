美國民間登月器發射升空 若成功軟著陸將創歷史

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（中央社佛羅里達州卡納維爾角15日綜合外電報導）美國民間公司「直覺機器」打造的月球登陸器「奧德修斯號」今天凌晨自美國甘迺迪太空中心發射升空，預定22日著陸，若成功將創下史上首艘民間太空飛行器登月。

直覺機器（Intuitive Machines）的六角形Nova-C登月器「奧德修斯號」（Odysseus）由太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，美東時間今天凌晨1時6分（台北時間15日下午2時6分）從位在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空。

綜合法新社和路透社報導，這次發射屬於德州休士頓（Houston）公司直覺機器的IM-1登月任務，若是成功，也將是自1972年美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿波羅」（Apollo）登月計畫最後一次載人任務結束以來，首艘美國太空飛行器在控制之下登陸月球表面。

IM-1任務原定昨天發射，但在SpaceX準備替奧德修斯號填裝燃料時，發現其推進系統使用的液態甲烷溫度異常，於是將發射行動延後24小時。

IM-1這趟飛行負責載運6份NASA的酬載，全都是為了收集月球環境資料的科學儀器，獲得的資料將提供NASA最快在2026年再度將太空人送上月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫作準備。NASA支付直覺機器1億1800萬美元（約新台幣37億元）。

IM-1是NASA的「月球商業載運服務」（Commercial Lunar Payload Services，CLPS）計畫第2次任務。這項計畫是NASA為了節省阿提米絲任務經費及擴大登月經濟，而將相關貨運外包給民間的行動。

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CLPS的首次任務是由總部在美國匹茲堡（Pittsburgh）的民間公司太空機器人技術公司（Astrobotic Technology）在今年1月8日發射月球登陸器「遊隼號」（Peregrine），但這艘飛行器在途中出現發動機異常，導致燃料流失，未能成功登月，最後引導回地球大氣層燃燒殆盡。

奧德修斯號這次若順利在距離月球南極300公里遠的馬拉柏特環形山A點（Malapert A）著陸，上面的酬載預定運作約7天，直到月球南極入夜使得奧德修斯號無法運作。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130215