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英特爾：電腦記憶體可輕鬆升級 比手機適合成AI裝置

2024/3/27 12:52
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（中央社記者張建中新北27日電）英特爾（Intel）業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成今天表示，相較於手機，電腦記憶體可以輕鬆升級，更有機會成為生成式人工智慧（AI）的最佳裝置。

鄭智成說，作業系統公司微軟（Microsoft）發現筆記型電腦對於AI的巨大需求，去年的Surface Laptop Syudio 2搭載英特爾第3代Movidius 3700 AI加速器。

鄭智成表示，因筆記型電腦對低功耗要求高，英特爾選擇先切入筆記型電腦市場，未來也會打進桌上型筆記型電腦市場。

他指出，因語言模型耗用記憶體，相較於手機，電腦記憶體可以輕鬆升級，較有機會成為生成式AI最佳裝置。此外，AI還可應用於智慧城市、交通、醫療及零售等領域。

英特爾今天在新北市舉辦AI科技論壇，鄭智成演講「開啟人工智慧的無限可能」，並針對「開發框架與應用程式介面」、「生成式AI應用與優化」及「開發者工具介面」領域規劃講座。

包括宏碁、技嘉、聯想、群聯、HP、華碩、微星、雲達、英業達、Google Cloud及研揚等19家合作夥伴參加，因AI熱潮持續延燒，吸引上千名開發者報名參加，報名情況遠比預期踴躍。（編輯：林淑媛）1130327

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