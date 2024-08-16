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新研究：恐龍滅絕禍首小行星 可能來自太陽系邊緣

2024/8/16 19:29
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）6600萬年前一顆小行星撞擊地球終結了恐龍時代，四散的小行星碎片沉積在各地黏土層中，分析這些碎片的一項新研究指出，這顆小行星可能來自比木星更遠的外太陽系。

路透社報導，這項研究今天發表於美國期刊「科學」（Science），主要作者是德國科隆大學（University of Cologne）地球化學家費雪－戈德（Mario Fischer-Gödde），他說：「源自太陽系邊緣的拋射物決定了恐龍的命運。」

根據衝擊體碎片組成成分，它是高含碳量的碳質小行星，或稱C型小行星。新研究排除了衝擊體是彗星，或者含碎片黏土層是因火山作用形成的假設。

地球白堊紀末期發生的撞擊，在今日的墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）撞出寬180公里、深20公里的希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub Crater），其黏土層富含銥、釕、鋨、銠、鉑、鈀等金屬物質，這些物質在地球相當稀少，但在小行星相當常見。

研究人員把注意力放在「釕」上面，具體而言，他們聚焦釕同位素在黏土層的比值，這個比值與其他已知碳質小行星相符。

比利時布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）地科學家戈德里斯（Steven Goderis）是研究共同作者，他談到釕之所以特別有用，是因黏土層的同位素特徵幾乎全由衝擊體的釕組成，且釕的同位素組成能用以區別內外太陽系的物質。

根據費雪－戈德，這顆小行星在外太陽系形成後，可能向內遷移成為火星與木星之間主要小行星帶的一部分，直到它不知何故往地球方向衝來，或許是受撞擊所致。

費雪－戈德表示，所有落在地球的隕石都來自小行星帶，是C型和S型小行星的碎片，所以結束白堊紀的衝擊體「也是來自小行星帶的可能性似乎最大」。

不過他也坦言，在比海王星更遙遠的區域，古柏帶（Kuiper Belt）和歐特雲（Oort cloud）也存在許多天體，而人們「基本上還不太清楚這些天體的組成情況」。（實習編譯：楊智恩/核稿：洪培英）1130816

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