台灣太空博覽會12/1免費參觀 低軌通訊衛星模型吸睛

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（中央社記者張璦台北22日電）國家太空中心今天表示，全台第一個聚焦太空產業主題的博覽會TASTI EXPO，12月1日至3日於高雄展覽館登場，其中12月1日開放免費入場，民眾可參觀英國、波蘭等主題館，以及台灣1：2入軌火箭模型，和1：1的福衛八號、福衛九號、B5G低軌通訊衛星模型等。

為促進台灣太空科技與產業發展，國家太空中心（TASA）整合產官學研組織，籌辦台灣太空國際年會（TASTI）。TASTI 2024將於11月30日至12月4日在高雄展覽館舉行，包含國際研討會、產業論壇、新創論壇、學術論文展示及立方衛星競賽、太空微課程等，加上12月1日至3日的TASTI EXPO，預計參與人數將達2000人次。

TASA表示，全球太空產業蓬勃發展，吸引越來越多台灣廠商跨足太空領域，其中不乏台灣的ICT大廠鴻海、和碩等。為了媒合國內外廠商，今年首度舉辦完全聚焦太空產業的TASTI EXPO，促進國內外廠商交流。

TASA指出，台灣自製光學遙測衛星福衛八號星系共有6+2顆，明年第4季起逐年發射，為了展示台灣研製能量，TASA館以福衛八號為主題，展示福八使用的衛星元件，包含TASA與國內業者共同合作研製的光學酬載、GPSR、衛星電腦、電力控制單元、星象儀、太陽能板模組、推進系統、X-band轉換器、S-band天線等。

TASA表示，英國館將由英國太空總署（UK Space Agency）與英國商業貿易部（UK Department for Business & Trade）首度率領代表團、以國家館形式在博覽會展出。

TASA指出，英國太空產業在過去20多年締造強勁成長，平均每年成長率達6.4%，此次代表團由7家英國企業和代表英國超過180家企業的太空產業聚落Space South Central組成，專業涵蓋英國太空產業早期投資、衛星系統和製造、發射服務、衛星服務和營運，展示出英國太空產業的蓬勃生態系。

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另外，TASA表示，波蘭館由台灣波蘭商會（TAIPO）統籌、波蘭太空總署（POLSA）副總裁魏爾辛斯基（Michal Wiercinski）親自領軍，由數家廠商展示涵蓋衛星系統、製造、發射服務及衛星技術等多元領域的實力，突顯波蘭在太空科技領域的競爭力。

TASA指出，為使一般大眾有機會進一步認識太空產業，主辦單位特別將12月1日定為大眾參觀日（Public Day），到場填寫問卷即可兌換手環免費參觀。除了可看到1：2入軌火箭模型，以及1：1的福衛八號、福衛九號、B5G低軌通訊衛星模型，現場還有工程師解說，鼓勵各年齡層民眾把握機會一窺衛星面貌。（編輯：林興盟）1131122