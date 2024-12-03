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蘋果Vision Pro進軍台灣12/17開賣 售價逾11萬

2024/12/3 09:55
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（中央社記者吳家豪台北3日電）蘋果公司首款空間運算設備Apple Vision Pro今年2月起陸續在美國及部分國際市場發售，進軍混合實境（MR）領域，蘋果今天宣布Vision Pro將於12月5日上午9時在台灣開放預訂，12月17日開始供貨，售價新台幣11萬9900元起。

Vision Pro內建visionOS作業系統，具備3D使用者介面，使用者用眼睛、手和聲音就能操作。例如只需看著App、雙指輕點，即可與App互動，還能用語音讓系統聽寫出文字、使用虛擬鍵盤打字、要求語音助理Siri開啟和關閉App、播放媒體、回答問題等。

Vision Pro採用雙晶片設計，其中Apple M2晶片提供獨立效能，Apple R1晶片處理來自12台相機、5個感測器和6個麥克風的輸入資料。Vision Pro搭載的超高解析度顯示系統採用micro-OLED技術，在2個顯示器提供2300萬像素，為每隻眼睛呈現比4K電視更多的像素，並配備高效能眼動追蹤系統。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在今年10月發行的Power On電子報中表示，為了迎戰Meta智慧眼鏡，蘋果Vision產品團隊正加速開發更具吸引力的裝置，包括最快2025年亮相的低階版Vision頭戴裝置，以及預計2026年推出、配備效能更強晶片的第2代Vision Pro。相關消息並未獲得蘋果證實。

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天風國際證券分析師郭明錤11月初在社群平台X發文指出，低價版Vision Pro的量產時間已被遞延到2027年之後，也代表著2025年蘋果新款頭戴顯示裝置僅會有處理器升級到M5的Vision Pro。

郭明錤認為，蘋果延後低價版Vision Pro的主因，在於僅降低售價也無助於創造成功用戶情境，就像智慧音箱HomePod銷售不如預期後，即使推出低價版HomePod mini也無法讓蘋果智慧音箱成為主流產品。（編輯：潘羿菁）1131203

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