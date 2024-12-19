蘋果批Meta互用性請求 直指威脅用戶隱私安全

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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）智慧型手機iPhone製造商蘋果公司（Apple）今天抨擊Meta Platforms，稱Meta過多請求存取蘋果裝置的軟體工具，可能影響用戶隱私與安全，凸顯兩大科技巨擘間的激烈競爭。

路透社報導，根據歐洲聯盟（EU）去年生效的劃時代「數位市場法」（Digital Markets Act），蘋果公司必須允許對手和應用程式（App）開發商與蘋果自己的服務進行協同工作，否則可能面臨高達該公司全球年營收10%的罰金。

蘋果公司在一份報告中指出，截至目前為止，Meta已提出15項互用性請求，請求廣泛存取蘋果的技術堆疊，數量超過其他任何公司。

蘋果公司指出：「Meta許多請求意圖改變功能，可能會對用戶的隱私與安全構成威脅，而且這些請求似乎與Meta智慧眼鏡與Meta Quest等Meta外部裝置的實際用途完全無關。」

Meta Quest是Meta雄心建構運算平台打造虛擬實境（VR）和混合實境（MR）體驗裝置的一部分。

蘋果公司表示：「要是蘋果批准了所有這些請求，臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp就能讓Meta得以在用戶的裝置上讀取他們所有的訊息、電子郵件，查看撥打或接聽的每一通電話、追蹤用戶使用的每個app、掃描所有照片、查閱所有檔案和行事曆事件，記錄所有密碼等。」

蘋果公司指出，Meta近年來在歐洲因隱私問題遭到罰款是令人憂心的因素之一。

Meta發言人則透過聲明表示：「蘋果公司實際要說的是，他們根本不信任互用性。」

「每當蘋果因其反競爭行為而受到非議時，他們都會以毫無事實根據的隱私理由為自己辯護。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1131219