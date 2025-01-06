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1分鐘測乳牛肌肉量為酪農年增41億商機 新創獎肯定

2025/1/6 14:06（1/6 14:26 更新）
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國立中山大學醫學科技研究所教授莊承鑫（右2）團隊透過「可攜式肌酸酐檢測儀」，1分鐘即可檢測泌牛肌肉量，獲第21屆「國家新創獎」肯定。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月6日
國立中山大學醫學科技研究所教授莊承鑫（右2）團隊透過「可攜式肌酸酐檢測儀」，1分鐘即可檢測泌牛肌肉量，獲第21屆「國家新創獎」肯定。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國立中山大學醫學科技研究所教授莊承鑫團隊透過「可攜式肌酸酐檢測儀」，1分鐘可檢測泌牛肌肉量，有望每年為台灣酪農拓展41億元商機，榮獲第21屆「國家新創獎」肯定。

國立中山大學今天發布新聞稿表示，乳牛產業鏈中，乳牛肌肉儲備量與妊娠次數、泌乳量呈正相關，但是傳統乳牛營養監測，僅能透過專業人士目測乳牛體態評分，無從確知是「壯」還是「胖」，缺乏及時、有效「肌肉儲備」監測。

為監測肌肉儲備量，莊承鑫研究團隊與國家衛生研究院合作，針對肌肉代謝的產物肌酸酐，成功研發可攜式肌酸酐檢測儀，可搭配一次性快篩試劑晶片，同時檢測尿液和血清中肌酸酐濃度，僅需1分鐘，即可產出肌肉儲備量數值。

莊承鑫說，藉此能精準掌控乳牛肌肉儲備量，及早發現肌肉流失問題，更能提供客觀數據，及時評估乳牛健康狀況，協助農民做出更明智飼養管理決策，調整飼料配方，預防轉換期疾病，提升乳產量，為乳牛產業帶來可觀經濟效益。

國立中山大學表示，目前台灣乳牛市場約有5萬頭泌牛，平均妊娠年限為2.6胎次，若能藉由「肌肉儲備管理」成功提升胎次至每頭泌牛分娩2.9胎，等同提升10%產乳量，按泌牛每胎泌乳期305天、每日泌乳30公斤為例，每年可望増加新台幣41億元經濟效應。

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研發成果不僅榮獲2024年第21屆「國家新創獎」學研新創獎肯定，近期更獲國科會審查通過「可攜式肌酸酐檢測儀應用於乳牛肌肉儲備健康管理」，將從實驗室走到畜牧場，實地應用於畜牧場20至30頭泌牛健康管理，並建置雲端管理平台。

莊承鑫說，此項技術具有廣闊市場前景，除了提升台灣乳牛產業競爭力，更能瞄準全球5000萬頭泌牛市場；此外，他也期望未來將此技術應用於人體醫療，為肌少症族群提供便利居家自我檢測方法。（編輯：陳仁華）1140106

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