DeepSeek引熱議 澳洲科學部長示警隱私風險

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（中央社記者楊淳卉雪梨28日專電）中國人工智慧（AI）模型DeepSeek引發熱議，澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）今天表示，基於隱私考量，對使用DeepSeek應保持「非常謹慎」的態度。

休斯奇今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時指出，中國在開發運作良好的產品方面表現出色，擁有龐大的市場。而該市場已適應了中國特有的數據與隱私處理方式。這些方式雖在當地行得通，但問題在於，當這些產品進入對隱私和數據管理有不同期待的國際市場時，能否同樣被接受。

「基於我們目前所知的，我認為你必須非常謹慎。我只是對此完全坦誠並直接地說」，休斯奇表示。

他認為，澳洲消費者將自行決定是否安心使用DeepSeek。目前，DeepSeek已迅速攀升至澳洲應用程式商店的第一名。

休斯奇強調，「我認為這最終取決政府與企業對這些議題的思考。如果出現任何問題，特別是涉及國家安全的問題，我們將保持警惕，並在必要時採取行動。」

此外，在今天宣布澳洲新任首席科學家海梅特（Tony Haymet）的記者會上，休斯奇補充，中國開發產品的前提是適應本地市場對數據與隱私管理的接受度。然而，這是否能轉化為國際市場所接受的出口產品，仍然是一個未解的問題。

當被問及是否擔心DeepSeek對澳洲用戶帶來影響時，休斯奇表示，「這與先前針對 TikTok 的討論類似，我相信圍繞DeepSeek的討論也會持續展開，我們需要密切觀察。人工智慧的競爭早在二戰後就已展開，如今只是進入了新篇章，我們需要適應這種新常態。」

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海梅特則指出，DeepSeek正在改變人們的生活，目前已顯現在股市，其出現展現出技術的破壞性與AI快速發展。他認為，澳洲需要找到自身的定位，目前，包括歐盟、美國和中國在內的主要經濟體都在為人工智慧投入巨額資金，基於他在全球旅行和工作的經驗，他對澳洲治理系統充滿信心，認為澳洲能比許多國家更好地保護其社會免受AI潛在風險的影響。

海梅特為澳洲第10位首席科學家，他是傑出的海洋科學學者，曾任南極科學基金會（Antarctic Science Foundation）主席與澳洲技術與工程學院（Australian Academy of Technological Sciences & Engineering, ATSE）氣候變遷工作小組主席，並為聖地牙哥加州大學克里普斯海洋研究所傑出教授等。澳洲首席科學家任務在於為政府提供權威及獨立的科學建議。（編輯：田瑞華）1140128