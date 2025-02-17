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馬斯克2/18推出聊天機器人Grok 3 號稱地表最聰明AI

2025/2/17 17:39
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據科技億萬富豪馬斯克的貼文，他旗下人工智慧（AI）新創公司xAI將於台灣時間18日中午12時推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）昨天在他旗下社群媒體平台X發文說，xAI將於太平洋標準時間17日晚間8時（台灣時間18日中午12時）舉行的產品發表會直播中，發表旗艦AI產品Grok 3並展示其功能。

馬斯克稍早透露，Grok 3的研發已進入最後階段，預計未來約1至2週內發表。

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Grok 3是以合成數據訓練，且能透過反覆檢視數據反映出自己犯下的錯誤，以達到邏輯一致性。

隨著人工智慧在當代人類生活中普及，xAI正尋求在市場充滿ChatGPT這類聊天機器人之際，取得競爭優勢。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140217

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