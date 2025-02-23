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豐田打造科技城Woven City 測試移動服務能力計畫

2025/2/23 17:36
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（中央社日本裾野市22日綜合外電報導）日本汽車製造商豐田（Toyota）計劃在鄰近富士山的靜岡縣裾野市打造名為Woven City的科技城，以測試機器人、人工智慧（AI）和自動淨零排放運輸等日常生活應用技術。

負責Woven City計畫的資深副總裁豐田大輔（Daisuke Toyoda）強調，這並不是1座「智慧城市」。他今天參觀Woven City時表示，「我們正打造移動服務能力測試計畫的試驗場所，所以這不盡相同，我們也不是房地產開發商。」這項斥資100億美元計畫的第1階段建設已經完工。

計畫第1期占地4萬7000平方公尺，約相當於5座棒球場。竣工後的建築面積將達到29萬4000平方公尺。

豐田大輔表示，Woven City位於豐田旗下1間已關閉車廠的舊址，旨在成為研究人員和新創公司自由交流想法的地方。

Woven City於2021年開始打造，所有建築物都可通過地下通道連接，自動駕駛汽車在通道中快速行駛，負責收集垃圾並運送貨物。

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目前尚無人在這座科技城中居住，當地的首批居民將僅有100人。這些人被稱為weaver，他們都是豐田及合作企業的員工，其中包括泡麵製造商日清（Nissin）和空調製造商大金（Daikin）。

目前電動車領域的2大霸主是特斯拉（Tesla）和比亞迪（BYD），豐田的表現相對落後，但豐田一直在推動氫能，這也是Woven City的主要能源。（譯者：施施/核稿：陳正健）1140223

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