YouTube擴大影片排序保護措施 避免青少年受影響

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（中央社記者吳家豪台北1日電）青少年使用社群平台和影音網站的時間越來越多，為提升青少年數位健康，YouTube今天公布全新家長指南，並針對青少年推出額外的影片排序保護措施，更新各項產品功能。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆在官方部落格發文說，YouTube是許多青少年學習新知、展現自我的重要平台，確保他們在YouTube上的體驗安全且有益，不只是YouTube的責任，更是一直以來的基本原則。

去年YouTube和兒少與家庭顧問委員會合作，辨識出某些青少年單獨觀看時看似無害，但重複觀看可能產生問題的影片類別，並以此為基礎制定保護措施。這些保護措施最初應用於防範非肢體和恐嚇形式的社群攻擊，以及針對理想化身體特徵或體態的內容進行比較。

陳容歆指出，現在YouTube正在擴大這項保護措施，涵蓋更多若被某些青少年重複觀看可能導致問題的主題，包括提供較不切實際或不良的財務建議，像是「快速致富」計畫；描述青少年犯罪或負面行為的內容，包含考試作弊、參與會對他人產生負面影響的公開惡作劇和特技，以及將青少年描繪成殘暴、惡劣的形象，或鼓勵他們嘲笑別人的內容。

此外，為了提供家長協助，YouTube與美國心理學會（American Psychological Association，簡稱APA）共同發表全新的家長指南，其中包含基於實證、用於支持青少年建立健康觀影習慣的3大建議。

研究指出，對青少年來說，影片品質高低其實比影片格式或透過哪種裝置收看更重要。YouTube藉由許多方法來把關平台內容品質，包含「社群規範」、青少年推薦內容保護措施，以及讓家長和青少年可以選擇連結帳戶並共用資訊的功能等。

其次，避免過度使用數位裝置固然重要，不過目前研究並未提出具體的年齡分界或時間限制，青少年的螢幕使用時間並沒有單一正確答案。比起限制他們整體的螢幕使用時間，了解青少年在這個過程中的習慣與想法其實更重要，例如在哪些情境下他們會想觀看影片獲得資訊、使用期間是否記得適當休息，這代表親子之間保持對話、建立基本使用原則的重要。

YouTube提供「休息片刻」及「就寢時間提醒」等工具，幫助青少年管理自己上網看影片的時間。這些提醒在使用者觀看Shorts短影音和長影片時會以全螢幕方式顯示，且針對18歲以下的使用者預設為開啟。

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休息片刻提醒的預設時間為60分鐘，使用者也可以調整為其他指定頻率；就寢時間提醒則會在指定時間顯示，鼓勵使用者停止觀看影片並上床睡覺。

陳容歆表示，第三個建議是培養青少年的數位內容識別能力，家長首先可以從留意他們觀看影片的動機開始，了解孩子是不是主動帶著想法去尋找特定問題的答案、蒐集感興趣主題的相關資料等，而非一味單向接收網路上的資訊，才能確保孩子在探索的過程中保持獨立思考。（編輯：張均懋）1140401