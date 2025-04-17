蘋果釋iOS更新 修正安全漏洞與CarPlay問題

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（中央社記者吳家豪台北17日電）蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 18.4.1作業系統更新，提供iPhone重要的錯誤修正、安全性更新，並解決在極少數情況下導致部分車輛無法連接無線CarPlay的問題。

蘋果支援網頁指出，iOS 18.4.1修補2項已被證實遭利用的系統安全漏洞，分別存在於CoreAudio與RPAC模組，建議所有iPhone用戶立即更新。

針對CoreAudio漏洞，駭客可利用特製的音訊檔案執行任意程式碼，如果用戶不小心點開這種音訊檔案，駭客可以在手機上偷偷安裝惡意程式或竊取資料。

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RPAC漏洞能讓駭客繞過手機原本的驗證機制，進入系統更深層的區域，並取得控制權。

先前iOS 18.4發布後，部分車主在車上使用CarPlay時發生無法連接、頻繁斷線等問題，這次iOS 18.4.1也修正相關錯誤，提升CarPlay的穩定性。（編輯：張均懋）1140417