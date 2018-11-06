瞄準亞洲矽谷發展契機 桃園產學合作培育人才

萬能科技大學校長莊暢（右）和桃園市室內設計裝修商業同業公會理事長宋瀚霖（左）6日簽署合作意向書，雙方將把握桃園建設起飛期，共同培育未來室內設計裝修人才。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年11月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）看準桃園市航空城及亞洲矽谷的發展機會，萬能科技大學和桃園市室內設計裝修商業同業公會，今天簽署「合作意向書」，把握桃園建設的起飛期，共同培育未來室內設計裝修人才。

萬能科大校長莊暢受訪表示，學校向來重視學生的就業競爭力，透過簽約結盟可強化與產業界的互動，配合亞洲矽谷計畫，在教材中導入智慧裝修，透過3D動畫設計、VR設計等課程提升學生的專業知識，並透過公會提供學生實習機會，增加實務經驗。

室內設計裝修公會理事長宋瀚霖表示，隨著航空城及亞洲矽谷計畫的展開，間接帶動桃園市房地產業的發展，尤其是萬能科大鄰近的中壢青埔特區、桃園中路特區等重劃區，近年的推案量大增，對於室內設計裝修人才需求也增加，雙方的合作不但可提供學生與實務結盟的機會，還有符合勞基法的報酬，對學生好處多多。

宋瀚霖表示，公會目前正在舉辦2018桃鼎獎活動，彙整兩岸三地的室內設計作品，在報名的400多件創作中，只有100件進入複選，另外還有鼓勵年輕學子的40件在地創作，希望透過傳承與創造，把握桃園市建設起飛期，讓學生累積經驗，也打造桃園人才的競爭力。（編輯：李錫璋）1071106