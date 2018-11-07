中市運動園區啟動 林佳龍：巨蛋會順利出生

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市政府與午資開發公司今天宣布，將在洲際棒球園區合作興建運動休閒綜合產業園區，預計民國112年營運，市長林佳龍指運動廊帶已完整規劃，「巨蛋也懷孕了」會順利出生。

台中洲際棒球場自95年啟用，球場旁已建一座多功能運動中心及1216格的立體停車場，市府與經營洲際棒球場的午資開發公司合作提出「台中洲際棒球場執行投資計畫」，將在球場旁興建運動休閒綜合產業園區，建築物地上7層、地下2層，整體樓地板面積達4萬餘坪。

台中市政府運動局今天舉辦「台中洲際棒球場執行投資計畫」啟動記者會，台中市長林佳龍、午資開發公司董事長羅閎逸、台灣人壽總經理莊中慶等人共同宣布計畫開跑。

林佳龍致詞指台中洲際棒球場旁的多功能運動中心，俗稱迷你蛋，已順利誕生，營運情況良好，現在午資開發與台灣人壽策略聯盟，與市府合作興建運動休閒綜合產業園區，將參考東京巨蛋運動休閒園區概念，未來會有購物中心、餐廳、商店、運動項目體驗等。

林佳龍說，市府也以洲際棒球場為核心，在台74號快速道路沿線打造運動廊帶，周圍將有約10個國民運動中心、也有網球中心、棒壘球場、足球園區等，市府在崇德路和松竹路交界處規劃約7公頃的巨蛋體育館，可容納1萬多個座位，繼迷你蛋出生後，「巨蛋也懷孕了」，市府會把巨蛋照顧好，讓巨蛋順利誕生。

午資開發公司董事長羅閎逸表示，洲際第一期包括多功能運動中心等周邊設施已完成，現在第二期將興建運動休閒綜合產業園區，將納入商城功能，希望帶動周邊產業發展，並提升就業人口，增加城市競爭力。

台中市運動局表示，運動休閒綜合產業園區初步規劃有百貨商場、電影院、運動商店、俱樂部等相關設施，並有附屬地下停車場1000格，正積極招商規劃中，預計112年開始營運。（編輯：翁翠萍）1071107