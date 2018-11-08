柯文哲請假投入選戰 市場掃街拚連任

尋求連任的台北市長柯文哲（前右3）8日上午和競選總幹事小野（前右2）前往台北市濱江市場拜票，向攤商握手致意，請託支持。中央社記者王飛華攝 107年11月8日

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市長柯文哲拚連任，今天起請假投入選戰，一早到濱江市場掃街，他說，選舉有一定步驟，該做的還是要做；競選總幹事小野說，選前之夜選定有歷史文化背景的四四南村。

柯文哲上午8時到濱江市場掃街，也是投入選戰後第一個菜市場掃街行程，親民黨市議員林國成、無黨籍市議員參選人林婕麗陪同。當柯文哲抵達定點下車時，有民眾上前對他表達不滿。

由於時間較早，人潮並不多，民主進步黨在地市議員黃向羣認為，上午9時才是人潮眾多時刻，才能「握」到選民，柯文哲選在8時掃街，自然人潮較少，不過，確實能逐一與攤商握手，因為在人多的時候掃街，對攤商生意多少會有影響，看個人選擇。

柯文哲掃街前接受媒體訪問，面對是否要「顧傳統票倉與搶菜籃族選票」問題，柯文哲則說，「選舉有一定步驟，該做的還是要做」，表示自己是盡力而為，能做多少算多少。

對於有民眾表達不滿，他認為，這在民主社會都是常態，因為政治上有人支持、有人反對，「不要怕衝突，要有解決衝突的機制，爭取絕大多數人的支持」。

至於小野拍片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，與中國國民黨台北市長候選人丁守中隔空駁火後續發酵，柯文哲重申，「小野是文化人，不是政治人，也不是選舉咖，有時到火藥味或衝突很大的選舉場，是很大的衝擊」；柯文哲並強調，每人都有自己的人情世故。

小野在現場也送上作家呂游銘的繪本「時光寫生」給柯文哲，祝他從今天開始，朝連任的路邁進。

他說，呂游銘是他的好朋友，在萬華區出生，現居美國，因為離開台北太久，非常想念台北，繪了一本台北歷史的繪本，內容有北門、台北101，還有台北世大運等。

另外，小野表示，柯文哲對台北市歷史有使命感，也想讓台北成為國際都市，選前之夜與開票地點選在四四南村，是因為柯文哲要選一場有文化歷史的選舉，而不是朝向權力追逐，因此，地點不會選台北市政府、凱達格蘭大道、中正紀念堂這種比較威權的場所。（編輯：梁君棣）1071108

尋求連任的台北市長柯文哲（左2）8日上午和競選總幹事小野（左）前往台北市濱江市場拜票，向攤商握手致意，爭取支持。中央社記者王飛華攝 107年11月8日