丁守中11/11凱道大型造勢 藍營大咖將出席

國民黨台北市長候選人丁守中競選總部發言人詹為元（右）及國民黨發言人洪孟楷（左）8日召開記者會，公布丁守中11日下午將在凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動，並表示藍營要角將出席。中央社記者劉建邦攝 107年11月8日

（中央社記者劉建邦台北8日電）選戰倒數，競選活動白熱化，國民黨台北市長候選人丁守中競總發言人詹為元今天說，11日將在凱道辦大型造勢活動，分3主題，包括邀請各界人士助講，前總統馬英九等大咖將出席。

選舉剩16天，各參選人持續舉辦大型競選活動，丁守中競選總部召開記者會說明11日的「繁榮為台北─守中挺百業」造勢活動內容，由國民黨發言人洪孟楷、詹為元主持。

詹為元說，11日凱道造勢活動，分3階段，包括邀請各界名人助講，其中有軍公教代表，此外，前立委林郁方、羅淑蕾也將到場。

他表示，馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫及和台北市議員將出席力挺，預估活動有上萬名支持者參與，至於馬英九夫人周美青則不會到場。

詹為元事後受訪，媒體提問，關於台北市長柯文哲競選總幹事小野昨天被問及丁守中指他與導演吳念真「包山包海」，小野訪問時情緒激動痛哭，而柯文哲今天上午受訪時認為小野是文化人，不是政治人。

對此，詹為元說，丁守中競選團隊沒有否定小野過去在電影界、文化界的專業及努力，但小野過去和民進黨關係緊密，且在民進黨執政時期受重用是事實。小野以柯文哲競選總幹事名義支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，這是民進黨放棄台北市長候選人姚文智選情來換取讓陳其邁勝選的棄保效應，也是「綠白合謀」作法。

詹為元表示，小野以柯文哲競選總幹事身分挺陳其邁，就是政治動作，小野應該要對外解釋，此外，他不懂小野為何要痛哭，面對外界質疑、挑戰，認為不公平，反擊就好，若只會用哭泣回應，根本是「政治界的草莓族」。

對於丁守中和小野之間的風波，丁守中競辦定調，將以發言人對外回應相關議題，避免選戰失焦。（編輯：陳俊碩）1071108