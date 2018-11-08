竹縣地價稅爭議延燒 鄭朝方徐欣瑩重申立場

（中央社記者劉冠廷新竹縣8日電）新竹縣地價稅爭議延燒，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天說，當選後會重新檢討，往調降、凍漲的方向努力；民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩也說，上任後會立即檢討調降地價稅。

新竹縣地價稅爭議延燒，鄭朝方與徐欣瑩今天分別召開記者會，重申對此事件的立場。鄭朝方表示，國民黨執政的「爛攤子」，他會一肩擔下，為縣民爭取公平正義。他承諾當選10天內召開地價評議委員會重新檢討，往地價稅調降、凍漲的方向努力。

鄭朝方也提到，昨天在民進黨中常會中，他向黨主席蔡英文直接報告，正當中央政府苦民所苦，極力減稅之時，新竹縣政府卻暴漲地價稅，他期許自己未來若有機會當選，一定還給縣民一個公道。

鄭朝方強調，這次的地價稅暴漲事件，純粹就是一個政治事件，跟奉公守法的基層公務員無關，他當選後不會追究這些基層人員的責任，而是會一起想辦法，把新竹縣民該享有的公平正義找回來。

徐欣瑩今天則透過記者會再次強調她對地價稅的三大主張，包括上任後立即召開地價評議委員會，討論調降地價稅；地價評議委員會的委員要納入民眾代表、縣民代表，廣徵民意；以及地價稅的部份主張公平正義的原則，絕對不會暴漲，特別不會讓民眾的地價稅暴漲，不會抽民稅、獨厚財團。

徐欣瑩今天在記者會也邀請多位地主列席，共同檢視國民黨新竹縣長參選人楊文科的說詞，拿出地價評議委員會的會議紀錄比對，直指地價稅暴漲就是當時身為副縣長的楊文科在主導，楊文科現在變成參選人，不認錯還卸責。

面對敵對陣營的質疑，楊文科競選總部總幹事陳見賢接受中央社記者訪問時表示，該回應的楊文科都已親自回應過了，他們不會再對這議題進行回應，但若有人持續抹黑、散布不實消息，將會採取法律行動。（編輯：陳俊碩）1071108