丁守中：小野議題充滿政治算計 白綠合謀

（中央社記者劉建邦台北8日電）選戰倒數，中國國民黨台北市長候選人丁守中今天出席活動時，被問及關於和市長柯文哲競選總幹事小野之間的風波。丁守中說，這就是白綠合謀。

丁守中日前在臉書發文提及小野拍片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，質疑小野是門神，小野事後透過臉書回應，雙方隔空駁火。小野昨天接受媒體聯訪時，在鏡頭前痛哭，柯文哲今天提及，小野是文化人，不是政治人，相關議題持續發酵。

丁守中下午出席國際傑出發明家頒獎典禮，會後受訪，媒體持續關注丁守中發言造成和小野間的風波。記者詢問，丁守中曾提及小野是門神的說法，引發藝文圈反彈，認為丁守中沒有知識和文化。

丁守中表示，他具有知識和文化，只是認為他們都是政客，向藍、綠陣營和白色力量靠攏，小野的議題充滿政治算計，根本是白綠合謀，民進黨就是要放棄台北市選舉才能保住柯文哲選情。

媒體詢問，關於小野昨天受訪時痛哭的看法。丁守中說，「小野有哭嗎，有眼淚嗎」。

至於前總統馬英九昨天提及「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

對此，丁守中說，憲法增修條文、兩岸人民關係條例有提及針對國家統一的相關內容，他認為統一前提條件是必須要保障台灣人民的安全福祉，並在自由、民主、均富的法治狀況下進行，且尊重台灣過去長久所發展的自由、民主經驗，才能進行兩岸協調或整合，沒有這些條件，一切都免談。（編輯：張銘坤）1071108