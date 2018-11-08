新北與微軟推動產業AI化 促進產業升級

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市長朱立倫今天宣布新北市政府與台灣微軟聯手打造「產業AI轉型推動平台」，透過微軟國際型AI培育課程和顧問服務，協助新北市中小型企業進行數位、AI轉型升級。

朱立倫今天和前行政院長張善政出席「新北市-微軟產業AI（人工智慧）轉型推動平台」成立儀式並表示，面對產業新世代，透過產業AI轉型推動平台，導入AI技術，創造新核心價值及發展智慧應用領域，同時藉由軟、硬體產業鏈的整合，提供產業數位轉型新動能，實現產業AI化，加上產學合作，可望讓傳統產業找到新的競爭力。

台灣微軟總經理孫基康表示，這次與新北市政府合作分為兩部分，主軸將放在中小型企業，首先是針對AI人才培訓，引進全球AI認證，讓台灣人才與國際接軌，再針對中小企業做數位轉型服務，協助企業導入最新技術。

前行政院長張善政指出，在AI浪潮下，傳統中小型企業需要轉型，十分樂見新北市與台灣微軟合作成立「產業AI轉型推動平台」，實踐產業AI化的應用，創造最大商機與利基。

立法委員許毓仁說， AI與區塊鏈的交互應用具備未來發展潛力，各產業都可利用AI與區塊鏈的技術進行轉型與革新，政府若能掌握人工智慧的浪潮，帶領企業數位轉型，才能在未來取得領先的入場券。

經發局表示，產業AI轉型推動平台將以「智慧製造」、「智慧零售」為AI導入主軸，透過「培育企業AI技術人才」、「提供產業AI創新應用」、「落實產業AI發展」三大發展面向，建構完整AI產業生態，在人脈、資金、技術上幫助企業穩健朝國際發展，達成數位轉型，迎向智慧經濟發展新時代。（編輯：吳佳穎）1071108