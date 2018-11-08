謝立功倡綠能 林右昌推巷弄長照站

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市長林右昌今天為仁愛區3處巷弄長照站揭牌，並與長者一同運動、做包子，國民黨基隆市長候選人謝立功則提倡綠能發電，期盼將基隆打造成綠能示範城市。

基隆市政府為因應高齡化浪潮，積極配合中央政策，推動C級巷弄長照站，預計由原本的5處增加至29處，林右昌下午率領社會處處長吳挺鋒等人，前往仁愛區一連為3處巷弄長照站舉行揭牌儀式。

林右昌表示，大家都希望長輩能多走外出走動延緩退化，同時也能藉由人際互動讓身體更健康，未來若有適當空間，社會處也會努力向中央爭取經費，提供長者更多服務。

謝立功今天則邀請前行政院長張善政、前台灣大學海洋研究所所長梁乃匡、海洋大學榮譽教授邱文彥舉辦記者會，提出可利用波浪、海洋溫差及地熱發電，將基隆打造成綠能示範城市。

謝立功說，基隆人口較少也沒有大型工業區，相對用電量較少，基隆擁有豐富的海洋資源，是得天獨厚的優勢，當選後將結合產官學界積極發展海洋能源，吸引國際廠商投資，為基隆帶來活水，創造更多就業機會。

謝立功說，等到綠能發展成熟時，基隆將有自己的發電廠，達到發電自給自足的目標，屆時不僅能改變基隆給人髒髒舊舊的印象，成為令人驕傲的城市，也能讓基隆人入股享有優惠電價。（編輯：張銘坤）1071108