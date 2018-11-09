雲林境外電話綠指奧步 藍批自導自演
最新更新：2018/11/09 14:31
一通經調查來自境外冒名立委蘇治芬語音電話，訴求不支持民進黨雲林縣長參選人李進勇，請選民支持國民黨張麗善，李進勇總部9日指責是奧步，請檢警調儘速釐清。中央社記者葉子綱攝 107年11月9日
（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）選舉腳步近，一通經調查來自境外電話，訴求不支持民進黨籍李進勇而請選民支持國民黨籍張麗善，李進勇總部今天指責是奧步，請檢警調儘速釐清，張麗善總部批評是自導自演。
尋求連任雲林縣長的李進勇，上午由競選總部發言人張凱傑、民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴召開記者會，指責奧步的境外電話企圖影響選情，促請檢警調主動偵辦儘速釐清，並避免影響國安。
張凱傑指出，近來雲林縣元長、虎尾、水林等地民眾陸續接到一通仿民進黨籍立委蘇治芬聲音的語音電話，表達不支持李進勇而請支持張麗善，民眾立即反映，蘇治芬否認是她打的電話，並第一時間向警政署報案，隨後查出是境外電話，並非是台灣打的電話。
張凱傑表示，共發生三起案例，第一起在11月1日，令人強烈懷疑是藍營對手奧步，企圖模糊選情影響選民投票意願，且毀壞蘇治芬名譽，更涉及國安，不容忽視，強烈呼籲檢警調主動偵辦儘速釐清，抓出背後藏鏡人，不容汙染清新雲林。
張凱傑並指出，國民黨慣用抹黑及奧步影響選情，例如雲林水井規費已明確由總統宣布修法不收取，對手卻一再消費農民、引起恐慌，實不可取，仿冒電話也令人質疑是對手操作。
林廉貴也在會中表示，近來傳出蓄意假冒他人之名、攻擊民進黨提名的雲林縣長及縣議員參選人，這些假冒、奧步行徑必須儘速釐清，以安民心。
張麗善競選總部發言人周柏吟回應，這些所謂奧步根本是「自導自演」，民進黨過去類似的行為不勝枚舉，李進勇總部之舉可說是「做賊喊捉賊」，相信雲林縣民不會受到伎倆愚弄。
國民黨雲林縣黨部表示，提出證據不要推給海外，請檢警調在三天內查出真相，民進黨一再使出奧步，還有多少儘管出招，因為人民已經不會再相信。（編輯：李亨山）1071109
一通經調查境外冒名立委蘇治芬語音電話，訴求不支持民進黨雲林縣長參選人李進勇而請選民支持國民黨張麗善，張麗善總部9日批評是自導自演，請檢警調在三天內查出真相。圖為張麗善（後右3）發表八大政見。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 107年11月9日