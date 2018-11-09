雲林境外電話綠指奧步 藍批自導自演

一通經調查來自境外冒名立委蘇治芬語音電話，訴求不支持民進黨雲林縣長參選人李進勇，請選民支持國民黨張麗善，李進勇總部9日指責是奧步，請檢警調儘速釐清。中央社記者葉子綱攝 107年11月9日

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）選舉腳步近，一通經調查來自境外電話，訴求不支持民進黨籍李進勇而請選民支持國民黨籍張麗善，李進勇總部今天指責是奧步，請檢警調儘速釐清，張麗善總部批評是自導自演。

尋求連任雲林縣長的李進勇，上午由競選總部發言人張凱傑、民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴召開記者會，指責奧步的境外電話企圖影響選情，促請檢警調主動偵辦儘速釐清，並避免影響國安。

張凱傑指出，近來雲林縣元長、虎尾、水林等地民眾陸續接到一通仿民進黨籍立委蘇治芬聲音的語音電話，表達不支持李進勇而請支持張麗善，民眾立即反映，蘇治芬否認是她打的電話，並第一時間向警政署報案，隨後查出是境外電話，並非是台灣打的電話。

張凱傑表示，共發生三起案例，第一起在11月1日，令人強烈懷疑是藍營對手奧步，企圖模糊選情影響選民投票意願，且毀壞蘇治芬名譽，更涉及國安，不容忽視，強烈呼籲檢警調主動偵辦儘速釐清，抓出背後藏鏡人，不容汙染清新雲林。

張凱傑並指出，國民黨慣用抹黑及奧步影響選情，例如雲林水井規費已明確由總統宣布修法不收取，對手卻一再消費農民、引起恐慌，實不可取，仿冒電話也令人質疑是對手操作。

林廉貴也在會中表示，近來傳出蓄意假冒他人之名、攻擊民進黨提名的雲林縣長及縣議員參選人，這些假冒、奧步行徑必須儘速釐清，以安民心。

張麗善競選總部發言人周柏吟回應，這些所謂奧步根本是「自導自演」，民進黨過去類似的行為不勝枚舉，李進勇總部之舉可說是「做賊喊捉賊」，相信雲林縣民不會受到伎倆愚弄。

國民黨雲林縣黨部表示，提出證據不要推給海外，請檢警調在三天內查出真相，民進黨一再使出奧步，還有多少儘管出招，因為人民已經不會再相信。（編輯：李亨山）1071109