高雄港聯外高架全線通車 助客貨車流分離

（中央社記者程啟峰高雄9日電）高雄港聯外高架道路今天全線通車，將市區與港區的客貨車流分離，改善港區周邊平面道路交通安全，並促進港區交通發展，讓港市間的交通邁入新紀元。

高雄市代理市長許立明、交通部次長祁文中、台灣港務公司董事長吳宗榮等人上午聯袂上高架道路為通車剪綵，典禮簡單隆重。

許立明指出，民國104年底第一階段路廊完工通車後，高雄港第一、第二貨櫃中心的貨運車輛可直接經由高架道路通行國道1號，有效分散港區漁港路、新生路等主要道路平面道路交通。

港務公司統計，新生路3年來有70%的聯結車輛改由高架道路通行，有效紓解平面道路交通，減少港區道路大型車與汽機車的衝突，提升港區道路交通安全。高雄港聯外高架道路第一階段通車後，也減少因塞車怠速產生的碳排量約5000萬噸。

許立明說，高雄市中山、沿海路為全國重車流量最高的市區道路，每天超過3.7萬輛重車碾壓，嚴重破壞當地道路，並花不少經費進行道路重鋪；他認為，最根本解決之道是將重車分流。

許立明也期待國道7號環評能儘速通過並興建，讓通往港區的貨櫃車可由中山高速公路直接進入高雄港，減少重車進入市區道路的衝擊及因怠速造成的空氣汙染。

「高雄港聯外高架道路計畫」全線採高架立體化興建，由台灣港務公司主辦，總經費新台幣88億元，工程包括「中山高速公路延伸路廊」及「新生高架道路」、「中山高速公路延伸路廊（漁港高架道路）」、「新生高架道路」。

其中，「中山高速公路延伸路廊」及「新生高架道路北段（前鎮運河至漁港路段）」已於104年底通車；「新生高架道路南段工程（漁港路至第三貨櫃中心）如今通車，完成最後一哩路。

台灣港務公司指出，新生高架道路南段通車路段長1.5公里，設有「過港隧道匝道」及「第三、五貨櫃中心匝道」。其中過港隧道匝道將可提供旗津地區居民、第四貨櫃中心車輛進出使用，可大幅縮短旗津地區車輛通往國道1號的行車時間，有效改善旗津地區往來市區交通。（編輯：陳政偉）1071109