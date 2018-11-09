電視辯論會10日登場 丁守中：主攻市政缺失

國民黨台北市長候選人丁守中（藍背心者）9日前往碧湖公園掃街拜票，並由黨籍立委及議員參選人陪同，在選戰倒數期間，盼衝高支持度。中央社記者劉建邦攝 107年11月9日

（中央社記者劉建邦台北9日電）公共電視明天將舉辦台北市長候選人電視辯論，5名候選人全員到齊。至於如何準備辯論，國民黨台北市長候選人丁守中今天說，會視現場狀況回應，並主攻市長柯文哲任內施政缺失。

選舉倒數，丁守中下午前往內湖區碧湖公園掃街拜票，國民黨副主席郝龍斌、多名立委及議員參選人皆陪同，盼選戰最後階段衝高支持度。丁守中也跟現場出席人員合唱軍歌「夜襲」，該歌曲近期因在韓國瑜造勢場合播放，引發外界關注。

丁守中會前受訪，媒體詢問，關於明天舉辦電視辯論會的主攻策略。

丁守中說，目前還在勤跑選舉行程，至於辯論會，其實用不著準備，會視現場對手詢問的問題直接回應，並把柯文哲任內施政無能作為主攻方向。

對於他和柯文哲競選總幹事小野之間的風波是否會衝高藍營選情。丁守中表示，這很清楚，有些人就是逐水草而居，哪裡奶水多就往哪去，他不再談論相關議題。

媒體詢問，小野提到只要他輔選就可讓候選人當選，丁手中聽聞後，先大笑再提及「假哭」，他說，這就是綠白合謀和政治亂倫。

對於有平面媒體公布最新民調，丁守中和柯文哲的民調相近，對此，丁守中說，他有信心，只要市民覺悟柯文哲是騙藍、綠選票，並了解台北市經濟已出現大幅衰退等狀況，他有信心可打贏選戰。

媒體詢問，許多台北市議員參選人都與國民黨高雄市長候選人韓國瑜合拍競選海報，但台北市黨部要求必須要加掛丁守中的看板。

丁守中說，這部分沒關係，他和市議員參選人合掛的看板也有上百面，選舉就是要找人氣，並和各式各樣政治領袖合作，最後可獲得選票都是好事，他認為只要選舉鋒頭勝過對手就好，同黨之間不用比較。（編輯：張銘坤）1071109