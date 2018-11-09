台中國際踩舞祭登場 前夜祭先暖身

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中國際踩舞祭今晚在前夜祭的表演中揭開序幕，台中市長林佳龍表示，台中今年榮獲「全球節慶活動城市獎」肯定，除了今天起連續3天的踩舞祭，花博也讓台中愈來愈美麗。

第3屆台中國際踩舞祭晚上在台中市政府前廣場，在前夜祭的舞台表演與周邊市集活動中揭開序幕，林佳龍、台灣觀光協會會長葉菊蘭、立法院副院長蔡其昌、台中市副市長林陵三、立法委員黃國書及洪慈庸等人一同擊鼓，宣告台中國際踩舞祭正式啟動。

林佳龍表示，台中才獲全球節慶活動城市獎肯定，台中國際踩舞祭才舉辦第2年，就獲得交通部觀光局觀光年曆全國級活動肯定，台中踩舞祭與正在展出的台中花博，讓台中愈來愈美麗，歡迎大家去看花博。

台中市觀光旅遊局表示，今年國際表演團邀請日本3大踩舞組織傑出代表，還擴大邀請韓國原州、越南表演團體，共有7隊國際代表隊來台獻技，增添踩舞國際化色彩與豐富度。另有全國各級學校、企業組織、在地商圈、民間社團等自主組成16隊參加踩舞競演。明天下午將在台中國家歌劇院前及夏綠地公園踩街遊行。

市府指出，9日到11日踩舞祭期間，市府前廣場還設有8大主題在地特色商圈市集，有吃、有拿、有玩，各式攤位包含趣味遊樂、美食饗宴、在地伴手、協力廠商、手作體驗、小農市集、文創市集、行動餐車等，讓民眾看表演之餘，也能逛逛市集。（編輯：翁翠萍）1071109