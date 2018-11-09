長者不滿取消敬老金 柯文哲造勢場嗆聲

（中央社記者陳妍君台北9日電）台北市長柯文哲「行動競總趴趴GO」活動今晚前往萬華龍山寺，但多名長者因不滿取消重陽敬老金而在活動現場嗆聲，最後由市府顧問蔡壁如出面，向長者說明市府敬老政策。

柯文哲「行動競總趴趴GO」活動昨晚開到士林，但活動開始後30分鐘，停車場只見工作人員與媒體，支持者不到20人，場面一度冷清；今晚活動則一開場就聚集數百名民眾，人氣明顯較高。

不過，活動進行到一半，數名長者在旁嗆聲說：「我們老人是沒有錢，（市府）錢都拿去還債，對老人很不尊重。」對取消重陽敬老金表達不滿。蔡壁如則在聽取長者訴求後，向他們說明市府敬老政策。

柯文哲致詞後，前往艋舺夜市掃街時，也有數名民眾高聲向柯文哲嗆聲。由於市府今晚出動數十名維安警力，嗆聲民眾出聲後隨即被警方制止。

蔡壁如事後受訪表示，由於多名長者反映，不知道北市府的老人共餐及服務據點，她秉持政府務實對話的理念，請對方留下聯絡資料，將通知萬華區公所協助，跟長者溝通市府政策。

至於柯文哲競選總幹事小野原訂在「行動競總趴趴GO」活動上致詞，卻臨時取消，記者問是否因小野昨天在活動上失言，才沒有出席。蔡壁如說，小野喉嚨不舒服聲音沙啞，才取消出席，明天活動小野還是會參加。（編輯：翁翠萍）1071109