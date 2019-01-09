低溫關懷活動 澎湖榮服處送禦寒衣物

大陸冷氣團一波接一波，天氣冷颼颼。退輔會澎湖榮民服務處啟動低溫關懷活動，榮服處處長陳平（左2）9日在工作人員陪同下逐一分送禦寒衣物，為獨居長者與遺眷添暖意。中央社 108年1月9日

（中央社澎湖縣9日電）大陸冷氣團一波波，天氣冷颼颼，退輔會澎湖榮民服務處啟動低溫關懷活動，分送羽絨背心、圍巾等禦寒衣物，為獨居長者榮民與遺眷添暖意，以度寒冬。

退輔會澎湖縣榮民服務處啟動低溫關懷「寒冬送暖溫馨傳愛」活動，今天由處長陳平率總幹事林月彩等人，逐一分赴轄內獨居長者李姓榮民和經濟較弱勢遺眷等家中，代表主委邱國正致贈羽絨背心、圍巾和毛帽保暖衣物，讓榮民與榮眷倍感窩心。

陳平表示，澎湖從立冬過後，強烈大陸冷氣團一波波，氣溫持續下降，讓人感受到陣陣寒意，所轄輔導人員除了定時關懷榮民榮眷生活外，對於獨居或單身榮民和遺眷，列為特別照顧。除要榮民注意身體保暖與注意居家電器安全，平時也至少每3天，到府服務探望關懷，適時服務，讓榮民平安過年。

澎湖榮服處表示，目前在澎湖轄內列冊的榮民2598人，遺眷有1072人，其中獨居年長榮民或有眷屬獨居的榮民或遺眷約有50人。（編輯：吳佳穎）1080109