台中連續偵破重大刑案 盧秀燕頒破案慰勉金

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市警察局近日連續偵破3起重大刑案，台中市長盧秀燕今天前往市警局頒發破案慰勉金新台幣20萬元時說，警方表現可圈可點，讓她對警方破案能力有信心，市民也可對治安放心。

台中市警局近日接連破獲3起社會矚目的重大刑案，包括去年12月24日沙鹿區發生槍擊命案、今年1月4日沙鹿區發生持刀強盜元大銀行案、5日發生計程車司機遭殺害棄屍案等。

盧秀燕表示，員警發揮團隊精神，一、兩天內即宣告破案，尤其銀行強盜案更是不到8小時就迅速偵破，充分展現警方打擊犯罪的高度專業與效率。她對警方破案能力有信心，市民也可以對治安放心。

盧秀燕也指出，台中治安有其複雜性，不但是中部最大、最熱鬧的城市，尤其交通四通八達，因此治安複雜度及困難度特別高，對於警察、消防人員的辛苦，她相當理解，因此特別邀請大家的老同事陳子敬擔任副市長，展現她對治安及警察人員權益的重視。

盧秀燕還說，春節即將來臨，治安難度將會提高，呼籲市民朋友注意安全，對於市場等人多的地方更要提高警覺。她同時向員警犧牲假期、維護治安的辛勞表達感謝，也對警察眷屬表示歉意與敬意。（編輯：翁翠萍）1080109