北市立委補選抽籤 號次出爐

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票1月27日登場，10日在北市選委會辦理號次抽籤，代表「柯家軍」的無黨籍台北市立委補選參選人陳思宇（前）抽到5號。中央社記者王飛華攝 108年1月10日

（中央社記者梁珮綺、蕭博文台北10日電）台北市選舉委員會今天進行立委補選參選人姓名號次抽籤，「柯家軍」陳思宇、國民黨陳炳甫親自前往，各抽中5號、4號，民進黨何志偉則請助理代抽，抽中2號。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選將在27日舉行，選委會今天上午進行號次抽籤，1號為全民無黨聯盟陳源奇、2號為何志偉、3號為無黨籍王奕凱、4號為陳炳甫、5號為陳思宇。

陳思宇說，5是很好比的數字，也代表行政力、行銷力、執行力、親和力跟「最努力」的5力，盼有更多選民支持。

對於民調一直落後，陳思宇則表示不擔心，還有空間與時間繼續努力，「高雄陳其邁民調也很高啊」，強調自己不能放棄任何一刻與任何一次努力。

她同時喊話，希望陳炳甫、何志偉能接受邀約，參加政見辯論會，甚至是5人坐下來聊政見都好。

陳炳甫則與懷孕的妻子一同亮相，對於抽到4號表示不介意。他說，號碼不重要，主要還是靠自己的努力，還透露第三胎可能投票前後幾天就會出生。

何志偉透過助理抽到2號，喊出「勝利在望」。（編輯：吳佳穎）1080110