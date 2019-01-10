用行動關心偏鄉學子 高市教長夜宿六龜高中

高雄市教育局長吳榕峯10日視察位於偏鄉山區的六龜高中並慰問師生，並將夜宿學校，以行動展開對偏鄉師生的關心。（高雄市教育局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高雄市教育局長吳榕峯今天下午視察位於偏鄉山區的六龜高中並慰問師生，他將夜宿學校，明天上午參加學校朝會升旗後返回市區，以行動展開對偏鄉師生的關心。

吳榕峯下午抵達六龜高中，走訪校園各角落並參與六龜高中合唱社團練唱，聆聽學生美聲，被學生天籟般合聲感動不已；他也與師生對談，了解偏鄉教育的困境，晚間將夜宿教師宿舍。

吳榕峯明天一早並將與住校師生共進早餐，並偕六龜高中校長盧正川在學校大門前向上學師生道早安，參加學校朝會升旗後下山返回市區。

吳榕峯表示，落實校園雙語教育及照顧偏鄉弱勢學生，是高雄市長韓國瑜就任後積極推動的教育理念，包括假日營養午餐餐券等都是韓國瑜關心的政策；他受韓國瑜教育理念感召，以實際行動選擇位處偏鄉的六龜高中為首要關心學校，上山實地了解學生就學情形與學習狀況，也為奉獻偏鄉教育的校長與教師加油打氣。

他說，夜宿六龜高中想法單純，除以行動鼓勵教師，謝謝他們辛勞並了解師生需求；吳榕峯承諾力挺學校推動雙語教育、英語學習，教育局將安排優秀師資，或以共聘、外師來支持學校，協助學生雙語教育上軌道。

吳榕峯也說，教育局另計劃在六龜高中等偏鄉學校，以辦理雙語冬令營、夏令營方式，加強英語等學習，只要學校或學生有此需求，教育局將在經費與師資上全力支持，讓偏鄉學校與弱勢學生能得到最好的學習待遇。（編輯：陳政偉）1080110