巡山員起薪27K 18人拚6名額

嘉義林管處舉辦約僱森林護管員（巡山員）甄試，準備錄取6人，12日進行負重20公斤跑走測驗，到考18人、從23歲至59歲均通過，將爭取新台幣2萬7000元薪資。中央社記者黃國芳攝 108年1月12日

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義林管處舉辦約僱森林護管員（巡山員）甄試，準備錄取6人，今天進行負重20公斤跑走測驗，到考18人、從23歲至59歲均通過，明天將進行口試、筆試，爭取2萬7000元薪資。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，嘉義林管處準備招考巡山員6人（原住民保障名額1名），今、明兩天進行甄試，將從事森林資源管理、林地管理、棲地及野生動植物管理、治山防災、工程測繪與監工等相關工作。

李定忠說，報考20人，到場18人，包括3名原住民、3名女生，學歷最高有碩士，年齡最高59歲、最年輕23歲，上午進行第一階段術科測驗，實地騎乘150CC循環檔機車，須在一定距離順利換到3檔，負重20公斤沙包跑走1000公尺，須在9分30秒內完成。

參加負重甄試人員有的全程跑完，也有一邊跑、一邊走完，因須負重20公斤沙包，大都氣喘如牛、汗流浹背，最後全數都順利通過。

去年大學畢業的陳昱廷輕鬆通過測驗，他說，自己雖然是資訊科畢業，因家鄉在嘉義山區，本身又喜愛大自然，希望能加入巡山員行列。

李定忠指出，嘉義與屏東林管處一起在嘉義市辦理甄試，今天進行第一階段術科測驗，成績合格者才能參加明天第二階段的筆試與口試，14日公告錄取名單。只要錄取，每月待遇2萬7000多元，若是在高山或偏遠地區服務，還有額外的加級薪資。（編輯：方沛清）1080112