1314一生一世 高雄每月有愛情浪漫主題

（中央社記者陳朝福高雄12日電）高雄市長韓國瑜打造「愛情產業鏈」，觀光局規劃以愛河為主軸，結合河畔12家飯店業者共推「一生一世」1314愛情日活動，在每月的13、14日以不同主題呈現。

高雄市政府觀光局新聞稿指出，為推廣愛情產業鏈，規劃以愛河美麗河景為主，結合愛河沿線各飯店業者，推出「一生一世」1314愛情日活動。這項活動將在每個月的13、14日推出不同主題特色，行銷愛情產業。活動將於1月13、14日展開，活動主題為「愛情套房」，飯店業者以浪漫愛情為主題，推出限量主題套房。

參與的業者，包括福容大飯店等12家飯店。有業者將房間內將以紅酒或巧克力等作點綴，強化愛情浪漫氛圍，也歡迎情侶一起到高雄體驗浪慢的愛情產業鏈。

新聞稿指出，第二波活動適逢二月西洋情人節，觀光局將主題設定「情人套餐」，邀請具特色的星級飯店業者在愛河Love地標前，擺出「一生一世」情人宴，為高雄帶來愛的春天。

觀光局長潘恆旭走馬上任不到一個月，提出不少發想創意。他表示，包括漢來飯店、瀚品酒店業者上月住房率創下開業以來最高，漢來住房率87%、瀚品95%，業者生意搶搶滾。市府將協助飯店業者做愛情產業整合行銷，2月配合情人節推出「泳浴愛河」的傳情告白方式，初步規劃徵求50對情侶參加。

漢來大飯店企畫部經理林文琪及翰品酒店資深經理許以玟受訪證實，飯店去年12月住房率創下開業以來新高，各達87%及95%，分析原因包括受惠政府推出的暖冬方案、跨年活動加持。業者表示，將全力配合城市觀光行銷活動，拉抬相關產業產值。(編輯:孫承武)1080112