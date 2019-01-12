異動暫停 彰縣受影響國中小校長憂考核問題

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化縣國民中、小學校長異動暫停，一名受影響校長今天說，異動暫停留任原校，以教師身分代理校長，將變成由教師打校長考績，希望縣府解決；彰化縣政府說，將邀校長開會討論。

彰化縣國中、小學校長異動第一階段遴選會議去年11月召開後公布校長異動17人名單，但縣府10日召開遴選會後決議，去年底會議效力有問題，暫不異動，等今年7月底再調整。

一名在異動名單內的校長表示，包括他在內的受影響校長較關心在同校校長年資是否中斷重算及考核問題。

這名校長說，如果要到今年7月才調動，這半年年資如何計算；此外，以教師身分代理校長，但教師考核是由校內教師考核委員會考核，形成擔任管理者的校長考績卻是由教師打，校務可能無法推動。

彰縣府教育處說，將邀校長開會討論異動暫停後，校長權益保障有關事項。

彰化縣長王惠美出席公開活動受訪時說，尊重遴選委員會決議，彰縣府一向依法行政，目前不會影響校長權益、年資等。

彰縣府教育處長陳逸玲昨天表示，遴選會決議暫不異動是根據彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點規定，受理時間需在每年12月或1月，但去年受理時間卻在11月，且縣長卸任交接時的人事凍結是否包括校長，經請示教育部也未獲明確答覆；為避免爭議，才決定暫不異動。

陳逸玲說，目前僅彰化縣和新竹市一年在寒假及暑假辦2次遴選，遴選委員會決議彰化要和全國同步，延到7月底調整，到時原本要異動的校長會一起納入考量。

不過，前彰化縣長魏明谷昨天在社群網站臉書（facebook）貼文表示，辦理校長遴選作業時曾請示教育部，符合相關規定，無關人事凍結。他在卸任前21天的民國107年12月4日辦校長遴選，前彰化縣長卓伯源也曾在卸任前14天的103年12月10日辦校長遴選，這有前例。

他說，尊重校長遴選委員會遴選結果與參與遴選的校長，參加遴選的校長權益應受保障。（編輯：李明宗）1080112