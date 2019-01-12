敖幼祥手繪漫畫餐券供認購 公益所得捐社福

定居花蓮的漫畫家敖幼祥發起「烏龍院2019慈善愛心餐會–讓花蓮充滿善的循環」活動，12日舉行，花蓮縣長徐榛蔚（左）也到場也跟大家一起響應公益。（花蓮縣政府提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年1月12日

（中央社記者盧太城花蓮縣12日電）因漫畫名作「烏龍院」再次爆紅、目前定居花蓮的漫畫家敖幼祥今天發起愛心餐會，親手繪製200張漫畫餐券讓民眾認購，餐券所得都將捐助給花蓮的3個社福機構。

敖幼祥發起的「烏龍院2019慈善愛心餐會-讓花蓮充滿善的循環」活動在今天舉行，敖幼祥親手繪製200張漫畫餐券讓認購者收藏，餐券所得也將捐助給花蓮主愛之家、黎明教養院與畢士大教養院等3個社福機構。

花蓮縣政府發布新聞稿表示，搬來花蓮定居的敖幼祥大師，因膾炙人口的漫畫名作「烏龍院」爆紅，在中國騰訊平台播出後，至今點擊量即將破10億，在文化部支持下將製作經驗延續傳承，並將動漫產業紮根在花蓮，另外敖幼祥率領的花蓮子弟兵也將開拍52集「烏龍院成語劇場」動漫短片集。

新聞稿表示，敖幼祥深入偏鄉推動動漫教育不遺餘力，近4年來開著烏龍院漫畫小巴完成37所小學約4000公里的下鄉教學旅程，也在東華大學開設漫畫課程。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝敖幼祥大師與藝文界今日齊聚一堂支持慈善愛心餐會活動，到了歲末年終，也心繫著花蓮縣的弱勢團體，因著感恩餐會的拋磚引玉讓善的循環持續點燃。

徐榛蔚在感恩餐會現場也跟大家一起響應公益，以前縣長傅崐萁及個人的名義捐款畢士大、主愛之家與黎明教養院各新台幣10萬元，並溫情喊話，花蓮處處有溫情，大家一起守護花蓮。（編輯：陳政偉）1080112